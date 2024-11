La molestia de Trevitazzo se hizo más evidente cuando mencionaron el famoso cover de "El Cervecero", interpretado por Cueva. El cantante no dudó en calificarlo como una total "ridiculez", exclamando: "Cueva cantaría ‘El Ridículo o la Ridícula, eso cantaría…". Y, sin querer dejar cabos sueltos, agregó: "Que me responda si quiere (¿Ya estás harto?) ¡Harto estoy! No me gustan las tonterías, ya estoy grande para ridiculeces".