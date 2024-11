Flavia Laos es una reconocida influencer y cantante peruana. En 2023 sorprendió al anunciar su separación de Austin Palao , con quien tenía una bonita relación. No obstante, a casi un año de terminar su romance con el chico reality, ambos tomaron caminos por separado y el también influencer encontró el amor junto a Francisca Maira , una cantante chilena a quien conoció en un reality y a quien los fans de Flavia comparan con la actriz.

Ante las odiosas comparaciones, Flavia Laos se pronunció ante cámaras con un particular pedido para quienes en redes sociales acostumbran a compararla con la nueva novia de Austin Palao . ¿Qué dijo Flavia sobre este hecho?

“He escuchado algo así en las redes sociales no sé, yo estaba de viaje no estaba pendiente de eso. Yo no soy la que manda esos comentarios ni nada solamente para aclarar”, dijo en un inicio.