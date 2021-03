Yolanda Medina, líder de Alma Bella, se justifica tras dar concierto en Bolivia

Yolanda Medina, líder de Alma Bella, se defendió de las críticas tras haber dado un concierto en Bolivia en plena pandemia. La cantante dejó en claro que no está arrepentida.

"Yo no voy a México ni Dubái a traer platita”, indicó Yolanda Medina, quien aceptó dar concierto en Bolivia porque es necesario llevar dinero a su casa.

“La presentación fue en un estadio, en el cierre de campaña de un candidato. El distanciamiento del público al escenario era de cuatro metros y todas las personas que estaban en el escenario, haciendo coordinaciones, tenían mascarillas”, señaló la cantante al diario Trome.

Como se recuerda, en Bolivia también hay restricciones debido a la pandemia. Ante ello, la artista señaló que supieron sortear la situación . "Cuando llegamos solo bajamos del bus al momento de nuestra presentación", contó.

Yolanda Medina hace aclaración a Rodrigo González y Gigi Mitre

Medina también refirió a Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes la llamaron "conchuda" por realizar concierto en plena pandemia.

"Si Gigi y ‘Peluchín’ me van a traer arroz, azúcar y pagan mi casa, bacán, pero mientras nadie me dé un sol seré la ‘conchuda del año’. Yo sé que me van a criticar, pero tengo la correa ancha", acotó la actriz, quien aclaró que se ralizará prueva COVID.19. Sin embargo, "yo no voy a Dubái, Panamá o México y traigo plata del cielo, voy a trabajar y de lo único que puedo vivir es de la música".