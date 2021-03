Karla Tarazona a su esposo: "Que Dios nos dé vida para estar juntos hasta viejitos"

Karla Tarazona conmovió a sus seguidores tras publicar un romántico mensaje para su esposo Rafael Fernández. La conductora radial lle dedicó unas emotivas palabras a su “compañerito de vida”.

“Que nuestro amor crezca a medida que pasan los años, te deseo mucha paz y tranquilidad por siempre”, se puede leer en el mensaje de Karla Tarazona.

“Deseo que tus sueños y anhelos se cumplan. Que Dios nos dé vida para estar juntos hasta viejitos y te multiplique en abundancia por ser el hombre de gran corazón y desprendido del cual me he enamorado”, acotó la conductora sobre su esposo, con quien se casó el año pasado.

Asimismo, le agradeció por siempre estar con ella y ser su apoyo siempre.

“Feliz vuelta al sol, compañerito de vida. Muchas felicidades, mi chico”, escribió Tarazona.

Karla también publicó una historia en su Instagram, donde muestra la sorpresa de cumpleañso que le preparó a su esposo.

“Mereces esto y más, mi amor”, escribió la animadora.

Esposo de Karla Tarazona encara a Leonard por no ser responsable con sus hijos

El esposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, no toleró más el comportamiento de Leonard León y no dudó en encararlo por no cumplir con sus obligaciones de padre. El empresario le pidió que realice el pago correspondiente por la manutención de sus pequeños.

Como se recuerda, Karla señaló que el cantante no cumple con sus hijos desde hace casi un año. Incluso, pidió al juez la reducción de la manutención.

“Hay una cosa muy importante, yo también soy divorciado con hijos. Acá la palabra clave es responsabilidad. Si tienes que pasar 500 (soles), pues pasa esa cantidad porque tus hijos tienen que comer, estudiar. Yo los quiero muchísimo a los chicos, ellos son muy amorosos”, indicó sobre los hijos del cantante con Karla Tarazona.

Asimismo, señaló que el hecho de que él pueda cubrir los gastos de los pequeños, no quiere decir que el cumbiambero se olvide de sus obligaciones.