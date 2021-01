Daniela Darcourt sorprende con un perfecto inglés al interpretar a capela “Close to you”

La intérprete de “Probablemente”, Daniela Darcourt una vez más impresionó a sus dos millones de seguidores al cantar una complicada canción del dúo estadounidense “The Carpenters”.

Mediante su cuenta de Instagram, la artista dejó por un momento la salsa para sorprender con su talento vocal y buen desempeño con el inglés al ritmo de “Close to you”.

La artista peruana llamó la atención de sus más leales fans con su potente voz y su pronunciación del inglés al interpretar a capela una de las canciones que la hicieron recordar sus inicios en la música y los bellos momentos en familia.

"CLOSE TO YOU. Esta es una canción que me marcó muchísimo cuando era una niña. La cante en muchos hoteles, casinos y matrimonios", confesó en su Instagram.

"La picardía y sencillez de esta canción siempre hizo que me gustara y me hiciera disfrutarla cada vez que la cantaba, bastaba sólo escuchar los primeros acordes para sonreír de emoción... Me recuerda mucho a mis momentos en familia, a mis papás y a esas noches en las que no conciliaba dormir porque andaba enamorada", manifestó Daniela Darcourt evidentemente emocionada.

Daniela Darcourt responde sobre alejamiento de Amy Gutiérrez

Tras los comentarios de Amy Gutiérrez sobre el distanciamiento con Daniela Darcourt, la artista no dudó en referirse al tema. Como se recuerda, los seguidores de Amy le cuestionaron sobre la amistad con la cantante de “Señor mentira”.

“Mi gente hermosa, yo sigo teniendo una buena relación con Daniela Darcourt. Nos seguimos queriendo, amando, sólo que en estos momentos cada una está full y concentrada en sus cosas”, señaló Amy Gutiérrez en su cuenta de Instagram.

Ante esto, Darcourt respondió: “Así es, niña. Cada una haciendo lo suyo y velando por su carrera con muchísimas ganas @amygutierrezperu”, indicó Daniela.