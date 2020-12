Gian Marco celebra éxito en Spotify y recuerda a disquera que lo despidió

Gian Marco Zignago celebró el éxito alcanzado en Spotify. A través de su cuenta de Instagram, el cantante agradeció a sus fans por seguirlo y dedicó un mensaje de reflexión, donde hace un repaso de todo lo que tuvo que pasar para seguir adelante en su carrera.

En su red social, el compositor publicó los resultados de este año, donde se puede ver que su música ha sido reproducida casi 80 millones de veces y ha llegado a más de 92 países.

Este hecho llenó de ánimos al artista y plasmó en su perfil todo lo que siente al ver este nuevo logro.

"Recuerdo perfectamente el día en que me invitaron a dar un paso al costado y no pertenecer más las filas de una compañía discográfica muy importante de la cual formaba parte. Hacía sólo tres meses había ganado mi primer Latín Grammy con #Resucitar y pensaba que las cosas venían bien, pero tuve que irme, no sabía si era mi música, si era yo, en fin...no entendía nada", contó.

"Salí de aquella oficina pensando en que mi carrera había terminado, que mis planes de seguir llevando mi música por el mundo habían caducado. Caminé mucho aquella tarde y tomé una decisión que cambiaría mi vida por completo. Decidí ser independiente", acotó Gian Marco.

"Era el año 2005 y en aquella época ser independiente discográficamente era una locura. Era un salto al vacío. Competir en el mercado de esa manera era un riesgo brutal. Hacer tu propio equipo y no depender de las grandes corporaciones era una osadía, llegando incluso a competir con ellas. [...]Pero nunca desistí. Nunca me rendí...y bien lo digo en una canción, ‘No creo en los fracasos’”, señaló Gian Marco.

Gian Marco dedica mensaje tras logro en Spotify

El cantante expresó su sentir tras destacar en la multiplataforma musicalSpotify y dedica mensaje a sus seguidores.

“Hoy, cuando veo este tipo de resultados, sólo pienso en que la vida siempre te la va a poner difícil para probarte, para retarte, para darte cuenta de qué y para qué estar hecho. Nunca subestimes tu capacidad de pasar los obstáculos de la vida. Cree firmemente en tus sueños y despierta. Mira más allá, siempre, más allá de lo que creas imposible. No hagas las cosas para complacer a los demás, ni para demostrarle nada a nadie. Hazlo con amor y desde la verdad...verás que todo cambia. Gracias a todos los que hasta hoy siguen en el camino de la mano con mi música. Aún falta mucho por hacer. Esto recién comienza”, concluyó.