Flavia Laos cuenta que Patricio la apoyó en las grabaciones con Stefano

Flavia Laos y Stefano Salvini son unos de los protagonistas de la telenovela Princesas. La pareja de actores, cuyos personajes se enamorarán en la mágica historia, señalaron que tuvieron mucho química a la hora de grabar.

Asimismo, destacaron el apoyo de sus respectivas parejas sentimentales. En el caso de Flavia Laos, la joven relató que llegó a presentarle a Stefano Salvini, con quien se llevó muy bien.

“Patricio, me conoció así (actriz), es más conoce a Stefano, porque se lo he presentado, y le cae súper bien. Por ese lado, no hay problema. De hecho, siempre va ver gente que quiere que pase en la vida real lo de la novela, pero deben entender que es una ficción, somos amigos, cada quien tiene una pareja y su vida”, precisó.

Por su parte, Stefano, vive en la actualidad un romance con la actriz, Alessa Esparza, quien conoce perfectamente cómo es el trabajo en la ficción.

“Es importante que la gente lo entienda, y podamos culturizar un poco más, que las parejas de ficción son para la televisión. Yo estoy con Alessa, y Flavia con el “Pato”. Esto es una grabación, así como tenemos escenas de llanto, hay escenas donde tenemos que reírnos, hay escenas de besos y todo lo debemos hacerlo con el mismo profesionalismo”, replicó.

Flavia Laos y Stefano Salvini señalaron que están muy emocionados con el estreno de Princesas, este 1 de diciembre por las pantallas de América Televisión, a las 9.30 pm.

En esta oportunidad, Flavia será Bella, una joven adinerada que no se deja llevar por las apariencias y siempre busca ayudar a los demás.

La rubia se enamorará de la Bestia, personaje interpretado por Stefano Salvini.

“Hay actores increíbles de los cuales uno aprende un montón. La trama está hermosa y les puedo decir que es la mejor novela que he grabado hasta ahora”, afirmó Flavia Laos.

Stefano Salvini interpretará a la Bestia en Princesas

El actor señaló que su trabajo con este personaje no solo fue físico, sino interno.

"El trabajo de mi personaje es mucho más interno, es la cólera que lleva a este personaje a encerrarse y vivir solo. Él por su pasado, vive en la oscuridad, no puede ver la luz. A partir de eso, preparé mi personaje. Es un vagabundo, recolecta basura", explicó el joven.

"Creamos una dinámica, de por si uno no controla la cólera, de por si yo no sé manejarla, ha sido difícil para mí, estar constantemente usando esta emoción, pero con la ayuda de Flavia y de Miluska (directora de escena), he podido expresarlo de la mejor manera posible. Me ha costado un montón, usualmente si un personaje tiene que llorar, llora, pero él no es así", declaró Salvini.