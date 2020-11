Sujeto tras maltratar a repartidor: “Te pido disculpas. Me gustaría ser tu amigo”

Guillermo Miranda North se hizo viral y generó indignación en los usuarios tras maltratar verbalmente a un repartir de nacionalidad venezolana, Junior Ramírez.

El sujeto reapareció en el programa de Magaly Medina para pedir disculpas cara a cara al joven que trabaja en Rappi.

Sujeto maltrató y agredió verbalmente así a repartidor

"Me llega al pincho que me la entregues rota. Yo no voy a recibir esta mierda rota, ¿Qué hago? (…) ¿Por qué eres tan idiota para transportar las huevadas, compare, ah? Eres un pobre imbécil, un idiota", se escucha en un vídeo viral en el distrito de Miraflores.

Luego de lo ocurrido, el joven contó a canal N que tenía miedo de ser despedido. "El día de ayer a las 6pm me correspondió hacer una entrega en la av. La Paz. Como de costumbre, saco mis implementos de seguridad, mi banquita y le marco al señor para que pueda salir a entregar el producto. Cuando voy a entregar el producto, era una bolsa biodegradable y cuando intento levantarlo, por un lado se sale la botella de vidrio. No debería ocurrir, pero es normal", dijo en televisión el muchacho.

"Yo le comento pasó esto y esto y (…) pretende golpearme. Cuando yo saco mi celular, se frena un poquito. Pero ya pueden ver las intenciones de ese señor", comentó.

El agresor del repartidor de Rappi ha sido identificado como Guillermo Estuardo Miranda North, abogado de 52 años. El artículo 313 del Código Penal menciona que ejerza el delito de discriminación y xenofobia será reprimido con una pena privativa de la libertad no mayor a 3 años pic.twitter.com/L2AD6ivuS2 — Jesús Noriega (@jesusnoriega) November 18, 2020

Guillermo Miranda pidió disculpas a Junior Ramírez en TV

"Hoy presenté un vídeo porque no tenía cómo ubicarte. Junior te pido disculpas personalmente, te lo digo de corazón, me siento muy avergonzado con la actitud que tuve contigo". inició.

"Yo por un mal momento que pasaba, justo llegaste y tuve una actitud injustificada contigo. Te lo digo con el corazón en la mano, lo lamento muchísimo Junior, espero que algún día me puedas perdonar. Y eventualmente, hasta me gustaría llegar a ser amigo tuyo. Cuando vi el vídeo pude entender la forma cómo había reaccionado, que no tiene justificación", acotó.

"No me esperaba que el señor esté presente. No tengo por qué aceptar una disculpa en este momento, porque así como venezolanos, extranjeros y peruanos, son víctimas de esta clases de abusos. Es momento que estas personas piensen un poquito antes de hablar", manifestó el joven.