Andrea San Martín explica por qué no opinó sobre la crisis política

Andrea San Martín contestó a quienes la han criticado por no opinar sobre la crisis política que enfrentó el país. Como se recuerda, miles de peruanos salieron a las calles para protestar contra la presidencia de Manuel Merino.

La marcha dejó un sado de dos asesinados, ciento de heridos y numerosos desaparecidos. Muchos artistas se pronunciaron al respecto, expresando su rechazo ante la situación política que vivía el país.

Sin embargo, mucho de los llamados influencer prefirieron mantenerse callados al respecto. Una de ellos fue la joven Andrea San Martín. Ante ello, las críticas no se hicieron esperar, y la madre de dos hijas no dudó en explicar sus razones.

“Hay gente que todavía no termina de escuchar las historias y las pasan a medias no más. Escuchan una cosa, se molestan y ya no escucha lo demás”, indicó la exchica reality.

“Para esa gente, entiendan que yo no puedo tomar una posición respecto a una persona en específico. No soy nadie para meter las manos al fuego por nadie. No lo hago con nadie y no lo voy hacer en mi plataforma porque es demasiada responsabilidad”, acotó.

San Martín, quien hace un día publicó una imagen en su historia de Instagram sobre los desaparecidos, y en su perfil la imagen del nuevo presidente del Perú, resaltó que jamás hablará de política en su red social.

“Yo puedo hablar de la situación que ha pasado en el país y la indignación que como a muchos otros peruanos me ha generado ver este tipo de enfrentamientos y abusos”, dijo.

Andrea señaló que solo brindará "información comprobada y verificada para que ustedes saquen sus propias conclusiones". “Tienen que aprender a sacar su propia conclusión personal después de haberse informado. Es personal, es evaluada por ustedes mismos y no es guiada por terceros... Eso es lo que yo estoy tratando de incitar en mis redes”, señaló.

“Con todo el amor del mundo les voy a seguir pasando información para que puedan leer, analizar y sacar sus propias conclusiones, pero más no me pidan”, concluyó la joven.