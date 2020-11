Artistas nacionales se suman a la marcha contra Manuel Merino

La decisión del Congreso de la República en vacar a Martín Vizcarra en medio de una pandemia, ha generado la indignación de millones de peruanos en todo el país tras el golpe de Estado de Manuel Merino.

Por ello, Tatiana Astengo, Gian Marco, Ezio Oliva, Mónica Sánchez, Karen Schwarz, entre otras figuras del entretenimiento, confirmaron desde su red social, su presencia en la marcha nacional de este jueves 12 de noviembre.

Tatian Astengo

Tatiana Astengo ha sido una de las artistas más presentes en las redes sociales y calles, rechazando la política que enfrenta Perú, "mañana es la cita! Organizados y protegidos a proteger a nuestro país", sostuvo.

A su vez, en otra publicación comentó: "Estoy muy emocionada con esta generación! No son tibios, ni mantequillas, ni pechos fríos. Son luchadores informados que valoran la educación, los derechos y NO SE AMINALAN! Yo HOY me sumo a ustedes! HOY se marcha Carajo! con todos los cuidados. Y tú? Si no puedes llegar a la Plaza San Martín a las 5pm. Entonces infórmate sobre las otras marchas cercanas a tu distrito o en tu provincia y si no puedes salir no dejes de hacer cacerolazo a las 8pm desde tu hogar. TE AMO PERÚ".

Ezio Oliva

El intérprete por medio de su cuenta de Instagram confirmó su presencia en la calle para manifestarse por segundo día consecutivo: "Lo dije ayer y lo vuelvo a decir hoy...PA LA CA LLE a marchar pacíficamente por mi familia y mi País".

Karen Schwarz

La conductora de Latina informó a través de su plataforma digital, que saldrá junto a su esposo Ezio a marchar: "Juntos hasta el fin"

Gian Marco

El artista por medio de su cuenta de Twitter reveló que irá a protestar de manera pacífica y sin violencia. “Estoy en Perú. Hoy salgo a la calle a marchar en paz, por mi hijos, por todos nosotros. Llevemos juntos a una sola voz el amor de nuestra tierra que llora a gritos que la saquemos de este infierno. Tenemos derecho a salir a la calle sin miedo y en paz. No a la violencia”, escribió el cantante.

Estoy en #Perú🇵🇪

Hoy salgo a la calle a marchar en paz, por mi hijos,por todos nosotros.

Llevemos juntos a una sola voz el amor de nuestra tierra que llora a gritos que la saquemos de este infierno.

Tenemos derecho a salir a la calle sin miedo y en paz.

Mónica Sánchez

“¡A pie o en tu auto. Con cuidado y precaución, ¡que se escuche nuestra voz, Perú!”

A pie o en tu auto. Con cuidado y precaución, ¡¡que se escuche nuestra voz Peru!!

Gisela Ponce de León

"Comprometámonos a hacer una marcha pacífica, no les demos en la yema del gusto. Protejámonos, no bajemos la guardia pero no sigamos el ejemplo de esta policía que no nos cuida, que agrede. Denunciemos y demos el ejemplo Vamos que se puede, que se escuche nuestra voz!

Mayela Llocclla

"Que nadie se atreva a pisotear nuestros sueños, nuestros derechos y convicciones! juntos lo lograremos! Arriba, siempre Arriba Perú! Hoy todos unidos en la Marcha pacífica", indicó la actriz en su cuenta de Twitter.

Que nadie se atreva a pisotear nuestros sueños, nuestros derechos y convicciones! juntos lo lograremos! Arriba, siempre Arriba Perú!

Pelo Madueño

"La marcha pacífica es un derecho ciudadano, nadie puede impedírtela ni agredirte por eso, (se debe asistir) Con precauciones, mascarilla, comportamiento de prevención. A las calles, lo único que nos han dejado2, expresó en su red social.

Daniel F

El artista por medio de su cuenta oficial de Facebook, dejó un contundente mensaje: “La pandemia me obligó a encerrarme con total determinación. Pero este Jueves 12 de Noviembre, me iré a caminar por ahí, respiraré aire puro, viciado y de los otros. Haré ejercicio, correré. Tal vez practique un poco de Kick Boxing… No podré abrazar a nadie, aunque me muera de ganas por hacerlo. Cuídense mucho, y no se rían de mis atuendos”, comentó el músico peruano.