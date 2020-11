Karla Tarazona revela el regalo que daría al bebé de Pamela y Christian Domínguez

Karla Tarazona habló sobre el pronto nacimiento del hijo de Christian Domínguez y Pamela Franco. La presentadora, no dudó en felicitarlos por el nuevo integrante a la familia, quién será el hermanito de su pequeño.

Durante una entrevista con 'Modo Espectáculos', la locutora radial, expresó de manera divertida que ya tenía el regalo para el tercer heredero del cantante de cumbia.

Por ello, la presentadora se presentó con un obsequio en mano mientras le preguntaban por la dulce espera de la exvocalista de Alma Bella.

“Es un regalo especial, es un canje”, manifestó Tarazona entre risas. “La verdad, a mí me gusta dar regalitos. Sería de parte de Valentino (su hijo)", agregó tras mostrar un tierno roponcito blanco.

A su vez, la joven exconductora de Latina comentó sobre los rumores de un posible embarazo: “No estoy en la dulce espera, tampoco se descarta esa posibilidad, todo en su debido momento”.

Christian y Pamela en Instagram conmovieron al presentar a su bebé con emotivo vídeo

La intérprete por medio de su red social igual que el líder de la Orquesta Internacional, conmovieron al mostrar cómo su primogénito ha ido creciendo poco a poco.

“Te guardo en mi vientre, con todo el amor del mundo y no veo la hora de tener en mis brazos. Me quedan chicas las palabras para describir lo que siento día a día. Te amamos con el alma y no imaginas como deseamos tenerte aquí con nosotros".