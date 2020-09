Korina contó el susto que pasó con su bebé: “Fue fuertísimo los dos días”

Korina Rivadeneira aunque ha solido contar lo feliz que se encuentra tras tener entre sus brazos a su bebé Lara, se pronunció a través de su cuenta de Instagram para confesar el susto que pasó durante dos días con su primogénita. ¿Qué pasó?

¿Qué le pasó a la bebé de Korina Rivadeneira y Mario Hart?

La esposa de Mario Hart por medio de su red social contó un momento angustia y estrés que pasó al no saber durante dos días qué le pasaba a su bebé tras llorar mucho sin conocer el motivo.

“Entró como en una crisis. Yo no la entendía y ella solo quería estar pegada a la teta y succionando, sí comía un montón y cuando quería dormir, le sacaba la teta, pero se ponía a llorar. Así estuvo las 24 horas los dos días. Fue fuertísimo los dos días, no paraba de comer y no se tranquilizaba con nada, estaba bastante frustrada”, indicó la modelo.

Ante ello, la joven decidió darse un tiempo a sola con su pequeña sin necesitar ayuda, entonces se encerró con la menor en su habitación y reveló lo que hizo:

“Opté por estar tranquila y me tomé el tiempo con ella. Ella ni yo dormíamos y ella succionaba todo él día y no podía dormir y yo tampoco. Decidí dedicarme a ella el 100%, no permití que entren al cuarto y se tranquilizó”, sostuvo.

“Ahora solo llora cuando tiene mucho hambre, ahora duerme súper tranquila y feliz. Es bueno recibir ayuda, pero también es bueno compartir con ellos, estar al 100% con ellos y ahora siento más conexión. Siento que ella me necesita y yo a ella”, finalizó.

Mario Hart en Instagram presentó a su bebé recién nacida junto Korina

Mario decidió hacer público su felicidad al tener por fin a su menor junto a su mamá, captando el instando cuando sus dos amores estuvieron juntas por primera vez.

¿Quién es Korina Rivadeneira?

Korina Rivadeneira es una modelo y actriz venezolana que se hizo conocida en el Perú por ser parte de diferentes realitys de competencia y trabajar en algunas series de televisión. Actualmente es pareja de Mario Hart, con quien se casó y ahora está esperando un bebé que nacería a mediado de setiembre.