Pedro Loli y su desgarradora despedida a su abuela: "Te abrazo hasta el cielo" | VIDEO

Pedro Loli nostálgico por la terrible noticia que enfrenta junto a su familia por la muerte de su abuela, dedicó un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram a su ser querido, luego haberse quebrado en televisión tras enterarse unos minutos antes de hacer su presentación en señal abierta.

Pedro Loli en Instagram compartió emotiva despedida a su abuela

El intérprete expresó sus sentimientos con una tierna imagen donde posaba junto a su familiar fallecida: "Hoy me invade una tristeza grande porque aún siento tus suaves manos acariciando la mía, escucho tu voz alegrándote porque me viste en la TV y en esta última foto me decías lo lindo que está Alessio".

"Cuánto me hubiera gustado que él también pueda abrazarte pero sé que tuviste que partir a reencontrarte con el papito. Estuvo esperando mucho tiempo y hoy por fin podrán estar juntos felices nuevamente", agregó.

Foto: Instagram

"No puedo negar que me duele mucho pero hay que ser fuerte (es lo que todos me dicen) te abrazo hasta el cielo y me quedo con el ultimo beso que te di en la frente. Disfruta de ese encuentro allá arriba Mamita bella, descansa en paz", finalizó, mientras en sus historias de su red social publicó: "Un abrazo hasta donde estés".

Pedro Loli se quebró en TV al enterarse de la muerte de su abuela

Cuando el artista se presentó en el programa 'En boca de todos' para interpretar a Maluma en una nueva versión de "Hawai", los conductores revelaron que Pedro había sido informado del fallecimiento de su abuelita.

Al comentarse la noticia, el cantante no pudo evitar derramar unas lágrimas en vivo, cuando Tula Rodríguez acotó:“Sé que nada de lo que digamos va a reconfortar el dolor que en estos momentos tiene la familia. Pero ella ya está en mejor vida. Gracias, Pedro, por continuar con el show”.

