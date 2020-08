Ricardo Morán conmueve al reencontrarse con sus hijos tras superar el COVID-19 | VIDEO

Ricardo Morán emocionado no dudó en publicar unas tiernas fotografías en su cuenta de Instagram sobre el reencuentro con sus mellizos, a quien no veía por haber estado en estricta cuarentena al haber dado positivo al COVID-19.

Ricardo Morán en Instagram compartió el reencuentro con sus hijos

El jurado de 'Yo Soy' luego de haber revelado que tuvo coronavirus, compartió con sus seguidores el ansiado momento que esperaba hace días, volver abrazar a sus hijos.

Por ello, Ricardo a través de historias en su red social mostró cómo sus menores lo recibieron en su casa, quienes le llenaron de besos y cariños.

“Ya podemos estar juntos”, comentó el presentador en su plataforma digital donde se podía ver jugando con los pequeños y sonriendo.

Ricardo Morán reveló así que tuvo COVID-19

El productor del programa de imitació se presentó en Mujeres al mando mediante una videollamada, confesando que contrajo el coronavirus y revelando detalles de su travesía en su nuevo episodio de su podcast ‘Moranmente incorrecto’.

“En estos 14 días no he puesto contenido con mis hijos en mis redes, porque es muy común que yo ponga historia con mis hijos, porque lo disfruto mucho. Y es porque estaba en cuarentena y eso vamos a hablarlo esta noche, porque es un tema muy serio y creo que no todo el mundo lo está tomando con la seriedad que merece”, acotó el actor.

Además, contó que la pasó mal y dio indicaciones para prevenir el virus: “(…) porque quiero que la gente entienda que no se debe reunir, tienen que usar su mascarilla, no pueden ir a lugares donde se concentra gente”.