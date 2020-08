Juliana sobre su papá Marcelo: "Que se investigue cualquier situación que pueda parecer irregular”

Juliana Oxenford rompió su silencio luego de volverse viral en redes sociales la contratación de su padre Marcelo Oxenford con la Municipalidad de La Molina, donde los usuarios la relacionaban.

Ante ello, la figura de ATV se pronunció con un extenso mensaje en su cuenta de Facebook para aclarar diferentes temas el cuál fue atacada.

¿Qué dijo Juliana Oxenford sobre su padre Marcelo Oxenford?

La periodista incómoda se manifestó indicando que las criticas vendrían de una 'mafia' que intentan desacreditarla. “Suele suceder en épocas previas a las elecciones, que reaparecen las mafias de siempre intentando desacreditar periodistas, silenciarnos”, inició.

Sobre el caso de su padre, la comunicadora negó cualquier vínculo con su padre sobre el contrato con el municipio indicando que si existía una irregularidad se investigue:

“El último ataque vino ayer cuando mencionaron al señor Marcelo Oxenford. Me parece perfecto que se investigue cualquier situación que pueda parecer irregular. Lo que no es correcto es utilizar esta excusa para atacarme como si yo debiera hacerme caso de los actos de terceros y solo por tener el mismo apellido”, señaló.

Juliana Oxenford aclaró los ataques que recibió por su esposo

Juliana también informó que fue atacada por el trabajo de su esposo, quien es publicista. La conductora respondió que no hay una falta de ética porque el empleo de su pareja no influye en sus opiniones.

“Qué capo debe ser mi marido para que lo sigan convocando pese a estar casado con una periodista que jo** tanto. En conclusión , aquí no solamente no hay ningún tipo de delito o Irregularidad (los periodistas no somos funcionarios del estado) sino que además tampoco hay falta ética porque claramente lo que haga o deje de hacer mi familia jamás ha influido en mi manera de hacer periodismo y mucho menos en mi independencia. Ahora resulta que bajo las calumnias de esta sarta de corruptos que se esconden bajo el cobarde anonimato virtual, un periodista no puede tampoco tener un tío profesor de escuela pública o madre policía porque es el estado el que paga sus remuneraciones”, indicó.

Además, la presentadora negó que exista “pagos camuflados” para favorecer al gobierno de Martín Vizcarra: “Intentan desesperadamente hablar de “pagos camuflados” cuando la información que consignan es de acceso público. Eso, definitivamente, es de lo más asqueroso y bajo que he visto. Basta ver mi programa para notar las críticas que hago a diferentes políticos, mi postura frente a los tremendos errores que viene cometiendo el gobierno y la forma frontal que tengo de decir las cosas”.