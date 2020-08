Angélica Rivera cumplió 51 años y sus seguidores elogian su belleza en su madurez

La separación le sentó bien. La actriz Angélica Rivera desde que se separó de Enrique Peña Nieto no ha salido mucho a luz pública, solo se deja ver a través de imágenes que sus hijas Sofía y Regina comparten en sus cuentas de Instagram, y los seguidores no dudan en elogiar lo guapa que es su mamá. Hace poco, Sofía publicó una foto en donde se ve a la actriz usando una pijama, pero en esta ocasión fue su hermana la que mostró lo hermosa que luce hoy en día la recordada “Gaviota”.

A través de su red social, Regina Castro, sorprendió con una fotografía donde se ve la espectacular figura de la actriz, quien acompaño la publicación con el siguiente mensaje: “Feliz cumpleaños, te amo mucho mucho”.

Tras colocar esta foto en la plataforma los comentarios no tardaron en llegar: “Divina tu mamá”, “Hermosas”, “Angélica luce más guapa que nunca”, “Qué mujer tan bella y admirable”, “Angélica siempre sorprendiendo”, “Espectacular”, “Súper cuerpo”, “Qué belleza la de Angélica”

Si bien la mexicana no ha dicho nada sobre un regreso a las telenovelas, pues tras su paso como Primera dama de México, ha decidido llevar una vida más discreta y alejada de los reflectores, no obstante, un buen proyecto la podría llevar a reaparecer en la pantalla chica, tal y como lo hizo para el programa “Mira Quién Baila All Stars”, donde participó con su hija Sofía Castro y ganaron el segundo lugar del concurso.

De lo que no cabe duda es que su personalidad y belleza son innegables y pronto podría regresar a la pantalla chica y sorprender con un protagónico gracias a su talento y carisma.