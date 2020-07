Stephanie Valenzuela al estar ilusionada, Tula Rodríguez dio detalles de quién sería el joven

Stephanie Valenzuela se pronunció sobre su actual estado sentimental luego de haber confesado que tuvo un exromance con un francés millonario durante el programa de Magaly Medina.

La intérprete reveló que estaría ilusionada de un galán, pero sigue soltera, pues al parecer estaría un poco confundida. “No, ahorita estoy confundida. Me gusta alguien pero no sé si quiera tener novio”.

Pero, Tula Rodríguez quiso saber más sobre el hombre que estaría volviendo a hacer latir el corazón de Valenzuela. “¿Ese alguien es peruano? (...) Yo sé de dónde es….Es mexicano”.

Ante esta afirmación, la joven no quiso decir la nacionalidad de esta nueva ilusión. “No voy a decir de dónde es, pero como estoy soltera y estoy feliz, a veces no quiero involucrarme con alguien”, indicó.

Recientemente, Stephanie Valenzuela confesó que tuvo un novio millonario que la llenó de costosos regalos, al punto que tiene para vivir hasta que muera.

Stephanie Valenzuela habló sobre su exnovio millonario

Valenzuela tuvo una entrevista con el programa de Magaly Medina y resaltó que después de esa relación, su vida cambió e incluso no quiso decir quién era porque tenía miedo que se le escriban otras figuras conocidas peruanas.

“Me pidió la mano, este es un aniño de compromiso, no lo devolví porque quedamos en buenos términos, cuesta 100 mil dólares, si tuviera una necesidad económica, lo vendo”,acotó.

“Yo era una chica de provincia, que trabaja de modelo y no ganaba tanto... me enamoré de este chico y fue la relación más bonita. Él mismo me compraba joyas, zapatos, para que vaya a reuniones con él. Tengo para vivir hasta que me muera”, finalizó.