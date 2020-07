Toño Centella se somete a operación de manga gástrica tras engaño de su esposa | FOTOS

¡Un nuevo Toño! El cantante de música cumbia Antonio Wilder Domínguez, más conocido como ‘Toño Centella’ está pasando momentos muy complicados, después de que se revelara la infidelidad de su esposa Johanna Rodríguez.

Pero el artista no se deja amilanar por la situación y ha decidido someterse a una operación de manga gástrica para poder mejorar su estado de salud.

Es así como el intérprete de ‘Amor de Arena’ compartió en su cuenta de Instagram diferentes fotos de él antes de entrar a sala de operaciones, muy feliz y confiando que todo saldrá bien.

A pesar de ello, los nervios no faltaron, por lo que el artista se encomendó a Dios:

“Dios mío, solo te pido que todo salga bien. Virgencita de la puerta cuida de mi”, fue el mensaje que escribió en sus redes sociales.

Toño Centella sí se divorciará de su esposa

Tras la complicada situación, Toño Centella dejó en claro que sí se va a separar de su esposa:

“Más adelante yo voy a demostrar ante un juez lo que he visto y he encontrado (...) Si de todas maneras (voy a pedir el divorcio) No hemos casado por bienes mancomunados, pero mi abogado lo va a ver. Hay que asesorarse con bueno abogados”, declaró.

Recordemos que Centella denunció a su pareja de infidelidad y de robo.