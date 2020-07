Alejandra Baigorria confiesa que quiere enamorarse de alguien como Mario Irivarren

Alejandra Baigorria se refirió a Mario Irivarren y no solo lo halagó como persona, sino que también indicó que le gustaría enamorarse de alguien como él.

La modelo y empresaria señaló que Mario Irivarren es un buen hombre.

“Uno puede destacar su belleza o su madurez, eso no quiere decir que pase algo. A Mario lo pongo como ejemplo de hombre. Ojalá que me pueda enamorar de alguien como Mario, pero no se dio”, indicó la empresaria en Estás en todas.

Como se recuerda, últimamente a conductora de televisión no ha dudado en resaltar a su excompañero. Ante ello, los fans de las figuras de TV no han dudado en expresar su emoción ante un posible enamoramiento.

Aunque ambos han aclarado que solo son amigos, las posibilidades de un rumor se acrecentaron cuando el vidente Reinaldo Dos Santos le dijo a la rubia que iba a estar con alguien de Esto es Guerra.

“Hay una persona de este grupo que va estar con ella pero no va pasar nada. Tú estas joven todavía y tienes mucha leña para quemar. Tú vas a encontrar el amor de tu vida pero primero vas a tener que aprender”, indicó.