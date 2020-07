Austin y Said Palao se despiden con emotivo mensaje de su abuelo

No la están pasando bien Said y Austin Palao, ya que su abuelo Félix falleció este fin de semana. Los jóvenes Combatientes usaron sus cuentas de Instagram para dedicarle unas tiernas palabras a modo de despedida.

Said Palao fue quien compartió en su red social un conmovedor mensaje, donde destacó la calidad de ser humano que tenía su abuelo, enterneciendo a sus seguidores.

“Amigo, socio, abuelo, padre, un gran ejemplo con defectos y virtudes. Agradezco a Dios por haberte tenido en mi vida y sobre todo que hayas estado tan orgulloso de mí y de lo feliz que te hacía sentir ser tu nieto como en algún momento me lo dijiste. Me queda una tristeza inimaginable por tu partida, pero una felicidad infinita por lo que vivimos. Descansa en Paz papito Félix”, posteó Said.

En el caso de Austin prefirió publicar una imagen de su infancia junto a su querido abuelo. Pero no estuvieron solos, porque recibieron el apoyo de sus compañeros Bruno Agostini, Facundo González, Jota Bentz y Tepha Loza.

¿Quién es Austin Palao?

Modelo que encontró fama como participante del reality Esto es Guerra. También ha participado en el programa de competencia Combate.