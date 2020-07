Cristian Zuárez considera que Laura Bozzo le robó 16 años de su vida

Cristian Zuárez no tuvo dulces palabras para su expareja, la conductora de televisión Laura Bozzo. Este dio una entrevista a un medio mexicano donde le reclamó todos los años que estuvo al lado de la popular ‘abogada de los pobres’.

El argentino comentó estar cansado de las muchas indirectas que la abogada hace sobre la relación amorosa que tuvieron por varios años. Es más, aseguró que lo dejó sin dinero, pues todo lo que ganaba lo manejaba la presentadora peruana.

“Yo no le quiero sacar nada, ¿yo qué le robe? Ella me robó 16 años de mi vida, que no voy a recuperar, lo único que quiero ahora es ver por mi futuro de la mejor manera y ver qué puedo recuperar”.

“Yo con 16 años, que aposté por el amor, por vivir con esa persona. Llegamos al éxito los dos juntos. Si esa persona jugó con tus sentimientos, para ella ser la beneficiada y dejarme a mí en la quiebra (…) Esas eran las diferencias que teníamos, yo estaba madurando y ella ya no me podía manejar cuando yo era joven”, dijo en una entrevista al programa mexicano 'El Gordo y la Flaca'.

El excantante contó que se alejó de la agrupación de cumbia a la que pertenecía, ‘Complot’, porque le ofrecieron ganar tres mil dólares mensuales al lado de Bozzo.

“Yo dejé mi carrera por ella. Yo opté por trabajar con ella. Cuando te presentan la oportunidad de ganar 3 mil dólares al mes porque así empecé con ella. Cada cosa que yo hacía con ella; ella me decía que me iba a dar mi porcentaje. Nunca me dio nada. Siempre le hice ganar dinero.”

Por otro lado, reveló que una de las cosas que no le perdona a Laura Bozzo es el mal trato a la que sometía a su pequeña hija.

"Ella se metió con mi hija al hablar mal de ella, cuando yo estuve para sus dos hijas. La otra, en vez de agradecer que la madre estuvo bien cuidada todo este tiempo, hizo un mundo aparte, pero de la menor siempre estuve ahí apoyándola", expresó.

¿Cuánto tiempo estuvo Cristian Zuárez con Laura Bozzo?

La presentadora de televisión Laura Bozzo confiesó hace unos años que la diferencia de edad fue un factor muy importante relación con su expareja, Cristian Zuárez. La conductora, quien hoy tiene 66 años, le lleva 24 a su excompañero sentimental. “La diferencia de edad pesa”.