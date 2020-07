Beto Da Silva se pronunció en Magaly TV La Firme tras su ruptura con Ivana Yturbe | VIDEO

Tras el fin del romance de Ivana Yturbe y Beto Da Silva, el futbolista decidió romper su silencio luego de especularse el motivo del término de su relación amorosa.

¿Qué dijo Beto Da Silva sobre Ivana Yturbe?

De acuerdo a las imágenes exclusivas del programa 'Magaly TV La Firme', el jugador de Alianza Lima habló por primera vez frente a una cámara sobre su exromance.

Ante ello, el joven se animó a dar su versión sobre lo ocurrido con la integrante de 'Esto es guerra', confirmando que terminaron pero continúan teniendo confianza.

“Habían un par de cosas que tenía que recoger y bueno, no pasa nada, tenemos toda la confianza del mundo. Por el momento puedo decir que no estamos, pero yo no sé lo que va a suceder en el futuro”, sostuvo Beto.

Ivana Yturbe habló así tras el fin de su relación con Beto Da Silva

Por su parte, la modelo también narró la causa de lo que habría llevado a que termine su relación con el deportista tras mudarse con él durante la cuarentena.

“Son cosas que quedan entre los dos. Una de las cosas que menos le gustaba a Beto era el tema de espectáculo y la prensa, no solo por mí, sino por él y por su familia que no estaba acostumbrada a esto, prefiero dejarlo allí”, indicó la ex de Mario Irivarren a América Espectáculos.