Gabriel Soto a Geraldine Bazán: “Si vuelves a salir de fiesta te quito a mis hijas”

El actor mexicano Gabriel Soto vuelve al ojo de la tormenta, después de dejar declaraciones sobre su expareja y madre de sus hijas, Geraldine Bazán.

Y es que se reveló que la actriz de 37 años viajó hasta Miami a la fiesta de cumpleaños del artista Federico Díaz.

A dicha celebración asistieron más de 40 personas, por lo que Gabriel Soto se molestó mucho con la conducta de Bazán y declaró que, por culpa de ella, sus niñas pueden contagiarse del virus.

La página mexicana ‘TV y Notas’ le hizo una entrevista a un familiar cercano de Soto y se reveló que Gabriel no aguanta la conducta de Geraldine, por lo que amenazó con quitarle a las niñas.

-¿Cómo está Gabriel en esta cuarentena?

“Él está muy a gusto en su casa de Acapulco, sin embargo, lo que más extraña es pasar más tiempo con sus hijas, pues, aunque sí las ve y han ido a visitarlo, no ha sido nada fácil, pues desde un inicio Geraldine le decía que era muy peligroso que viajaran para allá y que le daba miedo que las niñas se contagiaran de coronavirus”.

¿Por qué lo dijo?

“A Geraldine le sirvió de pretexto cuando publicaron las fotos de Gabriel con Irina en una plaza de Acapulco, pues le dijo que era una irresponsabilidad estar saliendo así sin cubrebocas y que como no se estaba cuidando lo necesario, no se las mandaría por un tiempo, hasta que él se asegurara de no tener síntomas, por lo que Gabriel estuvo casi un mes sin verlas físicamente y sólo lo hacían por video llamadas”.

Durante la entrevista, se supo que Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvieron un pleito, por la salida de la actriz a la fiesta.

“Gabriel estalló de coraje, pues vio en redes que Geraldine estuvo en Miami a finales de mayo, en una fiesta con más de 40 personas, entonces no se le hizo justo que ella le quiera limitar las visitas con sus niñas poniendo de pretexto el Covid y ella está como si nada, tomando vuelos sólo para irse a cotorrear con sus amigos a Estados Unidos”.

¿En dónde dejó a las niñas esa ocasión?

“Aunque Gabriel ya les había pedido a las niñas para esa primera semana de junio, Geraldine se negó y prefirió dejarlas con su mamá; sin embargo, cuando Gabriel se dio cuenta de que ella andaba de fiesta sin importarle el virus, él le dijo que iba a pasar por las niñas”.

Entonces al final sí las vio...

“Sí, pues a Geraldine ya no le quedó de otra; él le habló muy molesto y le dijo que era una irresponsable al exponer a sus hijas por irse a sus pes&%$, y le advirtió: ‘Si vuelves a salir de fiesta en esta pandemia, ¡te las quito!’”.