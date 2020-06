Michelle Soifer sobre Kevin Blow: “Fue mi peor expareja”

La cantante Michelle Soifer indicó que su peor experiencia amorosa fue junto a Kevin Blow, ya que le perdonó demasiadas infidelidades.

“Mi peor ex y quien no tiene competencia ha sido Kevin Blow. Nunca compararía a todos ni los metería en un mismo saco. Cada uno ha tenido algo bueno en su momento, pero las peores experiencias las he pasado con Kevin, me da pena decir eso. A mí me han sido infiel varias veces y he perdonado, cosa que no haría nunca más... el peor error de ellos (exparejas) es haberme perdido”, mencionó en el programa ‘Estás en Todas’.

Por otra parte, la chica reality mencionó que sí se quisiera casar con Giuseppe Benignini, más conocido como ‘Principito’.

“Honestamente me encantaría casarme con él porque es una persona buena y hay que pensar en los hijos, para que saquen esos genes. Además, es guapo, un buen compañero, cocina, limpia y no tiene problemas en compartir los quehaceres de la casa”, expresó.

“Tiene un corazón hermoso, es un niño y eso me encanta porque me ha hecho regresar a ser yo. En algún momento perdí mi esencia, era una mujer deprimida, con días tristes y él ha traído luz a mi vida”, indicó sobre el venezolano.

¿Quién es Michelle Soifer?

Michelle Soifer se hizo conocida en el mundo del espectáculo por ser integrante de diferentes orquestas de cumbia. Después de formar parte de los grupos de música tropical, se incorporó al reality de competencia ‘Combate’ para luego ingresar a ‘Esto es Guerra’.