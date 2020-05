Melissa Paredes muestra cómo reacciona su cuerpo ante ausencia del Gato Cuba

Melissa Paredes se encuentra pasando la cuarentena en Lima junto a su hija, pero alejada de su esposo, el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba, quien está en México.

La ex chica reality contó en sus historias de Instagram que la ampliación del estado de emergencia le produce mucho estrés porque eso significa que estará alejada de su esposo más tiempo.

Melissa Paredes también mostró que este estrés hace que en su cuerpo aparezcan manchas rojas.

“Vi el mensaje presidencial y dije desmayada, mentira, igual no pensaba salir ni a la esquina, pero de tan solo pensar que no sé cuándo voy a ver a mi esposo me trauma, les voy a mostrar para ustedes que me acompañan siempre”, dijo en la primera historia de Instagram.

“Les voy a mostrar lo que causa en mí la ansiedad de que mi esposo no esté conmigo y que estemos pasando esta situación entre los dos. Me causa estrés no saber cuándo voy a ver a mi esposo, entonces les voy a mostrar cómo reacciona mi cuerpo. Se acuerdan que les conté que atrás me salen unas cosas, felizmente me salé atrás y no en toda la cara”, continuó narrando Melissa Paredes.

“No es ninguna queja, ni nada, no estoy pidiendo nada porque algunos salen a hablar cosas, es para que ustedes conozcan un poco más de mí de cómo reacciono yo ante situaciones de estrés fuerte o ante situaciones así”, agregó la también actriz.

Melissa Paredes le dedicó emotivo mensaje de cumpleaños a su esposo Gato Cuba

Hace unos días, Rodrigo Cuba cumplió 28 años y su esposa Melissa Paredes le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales.

“Hoy es un día demasiado especial, es tu cumpleaños amor mío. Estar separados en tu cumple no es algo nuevo, ya que por tu trabajo hay muchas fechas especiales que no podemos estar juntos. Pero definitivamente esta vez es diferente. No saber con certeza cuando te volveré a abrazar es el gran problema. Y no sabes las ganas que tengo de darte un gran abrazo de oso, esos que te componen entero y te llenan el alma. Solo que me queda esperar, esperar y esperar..... todo sería más simple si tan solo estuvieras aquí con nosotras. Te toca estar lejos de tu familia a ti todavía, a ti que amas con todo tu ser estar con tu hija siempre, a veces la vida parece ser injusta. Pero estoy segura que no es así amor, que todo pasa por algo y que pronto estaremos juntos y más unidos que siempre. El amor es más fuerte que todo y nosotros lo sabemos bien! te amo y te extraño demasiado mi amor!! Feliz cumpleaños mi vida!! Que Dios te cuide y te bendiga siempre!!! Eres el mejor papá del mundo! Ahhh y se me olvidaba al soplar la vela creo que es obvio el deseo!!! Te amo bebe”, escribió en Instagram.