Korina Rivadeneira responde ante fuerte calificativo por posar desnuda embarazada

Korina Rivadeneira desde que anunció su embarazo, luce emocionada cómo ha ido creciendo su pancita a través de tiernas fotografías en sus redes sociales.

Sin embargo, al publicar su última imagen donde posaba desnuda recibió críticas y decidió no quedarse callada.

Korina Rivadeneira en Instagram lució desnuda mostrando su embarazo

La esposa de Mario Hart compartió una imagen donde no lucía con ropa, demostrando su felicidad ante el hermoso momento que vive al ser madre por primera vez.

Ante ello, en solo unas horas recibió más de 100 mil me gusta y cientos de felicitaciones de parte de sus amigos y seguidores.

Korina Rivadeneira respondió fuerte y claro a las críticas por su desnudo

Luego de lo expuesto por la modelo en Instagram, no faltaron los comentarios negativos hacia la venezolana. Una de ellas señalaba a Korina como una “exhibicionista".

"No entiendo porqué tanto exhibicionismo”, enfatizó la seguidora. Por su parte Rivadeneira respondió: “Si no te gusta mejor deja de seguirme porque haré miles más igualitas”.

La usuaria continuó con el enfrentamiento y anunció que dejaría de seguir a Korina. “Sí, mejor dejo de seguirte porque de influencer no tienes nada!”.

La exchica reality continuó: “No me molestaría que me deje de seguir la gente que no entiende ni aprueba mi forma de ser. Al contrario me haría muy feliz”.

