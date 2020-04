Cómo usar TikTok: Sigue esta guía para principiantes y vuélvete una experta

La cuarentena en casa ha hecho que más personas se animen a probar nuevas redes sociales para combatir el aburrimiento y la más popular en estos momentos es TikTok. Sabemos que muchos le han dado una oportunidad o están pensándolo, por ello hemos armado un manual con todos los puntos básicos para que manejes TikTok como toda una experta.

Para grabar:

Para grabar un TikTok, toca el símbolo de ‘+’ más en la parte inferior de la pantalla, esto hará que la a cámara se abra, revelando un botón rojo de grabación. Antes de comenzar a grabar, puedes agregar un filtro o una canción, para que la sincronización de labios, baile o parodia esté al ritmo de la música. Claro que también puedes grabar sin una pista y luego al editar el clip agregas la música.

En el lado derecho de la pantalla de grabación hay un botón de ‘Belleza’, que borra sutilmente las sombras oscuras debajo de los ojos. También hay un temporizador que te permite filmar videos sin presionar continuamente el botón de grabación, generalmente se usa para los videos de TikTok.

En la parte inferior hay un botón blanco con una ‘x’ para borrar un pedazo del video que acabas de grabar, dándote la oportunidad de volver a grabar ese fragmento sin tener que eliminar todo lo que has avanzado hasta el momento.

Publicación:

Una vez que tengas el video tal y como lo quieres, presiona el botón rojo check, edítalo si gustas y finalmente selecciona el momento que se verá de portada, añade hashtags, etiqueta amigos, personalízalo como quieras y presiona el botón de ‘publicar’.

Tiempo:

Los TikToks pueden durar de 15 segundos hasta 60 segundos de grabación total si los usuarios juntan los clips (y es que en la cima se puede ver en la barra celeste una división por grupitos que unidos suman 60 segundos). También puedes subir videos más largos que se hayan grabado fuera de la aplicación.

Otra función disponible son los números ‘0.3x’, ‘0.5x’ y demás, que son para cambiar a velocidad en la que quieres que se grabe tu video. Puedes activar o desactivar esta función presionando el cronómetro ubicado en la parte derecha de la pantalla.

Efectos:

Son filtros disponibles en TikTok que le dan otro efecto al video grabado. Estos pueden ser filtros de distorsión (rostro, voz, imagen en general), pantalla verde, cambiar el color de tu cabello, multiplicar la imagen y muchos más. Están ubicados en la parte inferior y organizados en una galería.

Como conseguirlos:

TikTok te permite coleccionar los filtros que ves en otros videos para que así tú también puedas usarlos en tus propios TikToks. Y es que en esta aplicación, los filtros conforman una categoría a parte (de los temas que estén en tendencia), eso quiere decir que todos los videos usados con el mismo filtro estarán ubicados en una sección a parte que puedes encontrar cuando le haces click al nombre del filtro.

Texto:

Puedes escribir lo que quieras para acompañar tu video, usar la tipografía y el color que gustes y colocar las frases en cualquier momento del clip que gustes.

Stickers:

Son como los que ves en Instagram. Con ellos puedes personalizar aun más tu video.

Música:

Sin duda es un gran aspecto de TikTok, el factor que lo diferencia de los demás y lo que lo ha vuelto tan popular. Puedes encontrar casi cualquier canción en la galería que te ofrecen (eso sí, no completa ya que el formato de los videos en TikTok es de máximo 60 segundos).

Para usar sonidos originales:

Se le llama sonidos originales a las canciones o sonidos que no están registrados en la galería que ofrece TikTok. Por ello, si tú quieres hacer un video con un sonido que no está disponible en el app lo que debes hacer es subir el video que contenga el audio que quieras a TikTok y si no quieres que nadie lo vea, lo colocas en privado. El sonido se registrará como un “sonido original”. Luego, cuando grabes tu video haces click en la parte donde dice ‘sonidos’ y en la sección donde dice sonidos originales selecciones el audio del video que subiste y listo.

Para hacer los bailes que ves en Tik Tok, lo que muchos usuarios hacen es reproducir una canción desde otro dispositivo, como una computadora o equipo de música, mientras graban para estar en sincronía con la música. Luego, al momento de subir el video le quitan el sonido y colocan la canción del challenge que está en tendencia.

Al igual que con los filtros, puedes hacerle click a la canción del video que viste para guardar esa canción y usarla, y al mismo tiempo encontrar la categoría donde están todos los videos que usaron ese mismo sonido.

Hashtags:

Como en otras redes sociales, usas los hashtags para categorizar tu video y atraer a más personas que también estén navegando en ese hashtags. Los colocas al finalizar todo el proceso, cuando ya es hora de nombrar tu video antes de ser publicado.

Challenges:

Son un aspecto muy importante de TikTok, ya que siempre aparecen nuevos challenges o desafíos que van desde coreografías de baile, concursos, etc. Para participar solo debes ingresar a la categoría de ‘challenges’ y escoger tu favorito.

Vistas, Notificaciones y otras métricas:

Una vez que comiences a compartir tus TikToks, puedes verificar cuántas personas los han visto mirando los números de vista en tu perfil. Toca el icono de notificaciones en la parte inferior de la pantalla de inicio para ver quién ha comentado o le han gustado tus videos. Aquí, también puedes ver quién ha mirado tu perfil o te ha seguido. TikTok también notifica a los usuarios cuando los creadores populares están "transmitiendo EN VIVO" (la función no está disponible para todos los usuarios).