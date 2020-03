Naomi Campbell toma una radical decisión para viajar en avión

Naomi Campbell ha sucumbido al pánico generalizado que se ha apoderado del mundo. La epidemia de coronavirus (COVID-19) ha llevado a la cancelación de clases en comunidades como Madrid, La Rioja y Vitoria, además de la suspensión de los vuelos entre España e Italia.

Una serie de decisión que van encaminadas a frenar el avance de este virus. Además, a la población se le ha recomendado evitar viajar, a no ser que sea estrictamente necesario, y lavarse concienzudamente las manos.

Unas medidas a las que Naomi Campbell le ha puesto un plus con su nuevo atuendo para viajar en avión. Como ha hizo hace unos años con la mascarilla, este vez la top model ha dado un paso más para protegerse de este virus.

En su perfil de Instagram, Campbell se ha mostrado ataviada con un mono, gafas y mascarilla. Todo para evitar el contagio de este virus que ha dejado en shock al mundo.

Naomi Campbell sigue enfrentándose a comportamientos racistas en pleno siglo XXI

Nadie podría esperar que en pleno siglo XXI, un siglo que apoya la diversidad etnias, géneros y sexualidad, a la modelo Naomi Campbell se le prohibiese la entrada a un hotel por su color de piel. Como lo oyes, la propia Naomi lo ha contado en una entrevista realizada con el medio francés 'París Match'.

Mientras se llevaba a cabo la entrevista, a Campbell se le preguntó cómo veía la situación actual en el mundo de la moda, sobre todo para aquellas personas con cuerpos y rasgos fuera de los cánones de belleza establecidos.

Si bien, la modelo señaló que ya no puede compararse la situación con la que ella vivió en los años noventa, sí que hizo referencia a un reciente episodio que la dejó anonadada.

Según Campbell, durante el Festival de Cannes fue invitada a un evento en un hotel, cuyo nombre no revela, y no se le permitió la entrada.

"Hace poco estuve en una ciudad del sur de Francia, en el momento del Festival de Cine de Cannes, donde me invitaron a participar en un evento en un hotel cuyo nombre no mencionaré. No querían dejarnos entra a mi amiga y a mí por el color de mi piel. El chico de la entrada fingió que el lugar estaba completo, pero dejó pasar a otras personas delante de nosotras", ha explicado la modelo.

"Es por este tipo de momentos impactantes que continuaré expresándome y haciéndome escuchar", finaliza.

(Con información de Europa Press)

