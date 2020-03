Famosas mexicanas previenen con estos consejos el Coronavirus

El Coronavirus se sigue expandiendo por todo el mundo y los famosos mexicanos también se suman para alertar al público y tomen medidas de prevención tras la llegada del virus en su país.

Por ello, Andrea Legarreta y otros artistas, comentaron los consejos que ellos están siguiendo para evitar enfermarse.

En México se informó hace unos días que se estaba dando un seguimiento a nueve contactos, uno con síntomas y ocho asintomáticos. El paciente sospechoso de portación fue puesto en aislamiento desde este jueves en la misma institución de salud, tras dar un primer resultado “reactivo” a Covid-19.

Ante tal noticia, la alarma se hizo presente en todos los sectores de la población, por lo que las conductoras del programa ‘Hoy’, recomendaron qué medidas están tomando para evitar algún contagio entre sus seres queridos.

Legarreta contó que insiste con sus hijas en la higiene constante de las manos. “Lo que yo hago en casa, lo que trato de aconsejarle a mis niñas, es lavarnos las manos constantemente, pero no solamente para el Coronavirus, sino para cualquier otra enfermedad y creo que sí es muy buena manera”.

“No estarnos tocando ojos, nariz y boca, si vamos a estornudar cubrirnos con el brazo o con un pañuelo, desechar el pañuelo, traer todo el tiempo alcohol en gel, que nos ayuda muchísimo luego de tocar alguna superficie y siento que son medidas muy conocidas por todos que deberíamos tomar durante toda nuestra vida, porque si no es influenza, es alguna enfermedad estomacal, porque podemos agarrar distintos virus y enfermedades a través de las manos sucias, por todo lo que tocamos”.

Por su parte, Andrea Escalona expresó, “Lo más importante es no alarmarnos e informarnos; ya salieron los dos primeros casos de Coronavirus en México, ¿y qué es lo que podemos hacer? Lavarnos muchísimo las manos, tomar vitamina C, estar muy bien de nuestras defensas, no estarnos tocando la cara todo el tiempo. Cuidado, cuídense mucho, más si viajan, es muy importante el cubrebocas, y estar conscientes y bien informados.

Marisol González también se sumo y manifestó. “Hay muchas maneras de prevenir, ya han estado sacando muchos doctores algunos consejos. Con mis hijas estoy haciendo, que se laven las manos, gel antibacterial y muy importante, tener las defensas bastante bien, les doy juguito de naranja, ampolletita de vitamina C".

"Eso es lo que estoy haciendo todos los días, espero que pueda ayudar mucho y también compartir la información que nos está ayudando”.