Toni Costa emociona al revelar lo que más valora de Adamari López

Toni Costa siempre expresa el gran amor que le tiene a Adamari López con sus detalles y sorpresas. Sin embargo, el bailarín contó que eso no es lo que su pareja valora más de él.

“Más que las sorpresas o lo que pueda yo entregarle a Adamari material o de viajes, que nos podamos ir de una escapada romántica, yo creo que ella valora mucho más mi papel como papá, ella siempre me lo recalca”, dijo a MezcalTV.

“En una relación yo creo que no es que ‘a ti te toca hacer esto y a ti esto otro’, no. Cada uno tiene el cincuenta por cien, así que hay que estar comprometido y yo creo que me comprometo y Adamari lo valora”, acotó.

Asimismo, el artista detalló que es lo que valora más de la madre de su hija.

“Día a día yo valoro mucho a Adamari [y] lo que hace por mí, en cuanto a que me valora mucho, está muy pendiente, le gusta ser muy comunicativa, que nos contemos cómo nos ha ido el día y todo eso. Y creo que son bases muy fuertes que hay que ir fomentando para que la relación sea mucho más sólida, cada vez más”, señaló.