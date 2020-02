Fiorella Rodríguez es sorprendida en San Valentín por su novio 19 años menor

La actriz Fiorella Rodríguez le dio una sorpresa a sus seguidores de Instagram al revelar el hermoso detalle que su novio compartió con ella por El Día de San Valentín.

La pareja de la popular ‘Amistad’ es 19 años menor que ella, se dedica a la fotografía y se llama Jean Pierre Díaz.

Díaz asombró a su novia con una larga carta de amor en donde le dice todo lo que siente por ella.

La exconductora de espectáculos quiso compartir con todos los seguidores de sus redes sociales el lindo detalle.

“Y así me hiciste coleccionar cartas de amor ¡Feliz día! ¡Te amo precioso!”, indica.

Echa un vistazo a la publicación:

En el mes de septiembre del 2019, Fiorella Rodríguez quiso presentar a su pareja, 19 años menor que ella. Sin temor a las críticas, la artista reveló diferentes fotos junto a su pareja.

“Tres meses de amor bonito”, mencionó la popular ‘Amistad’ en sus redes sociales.

Rodríguez venía de un divorcio que, según ella, terminó de la mejor manera y ahora mantiene una linda amistad con su expareja.

"No me gustan las especulaciones y por eso es que prefiero aclarar el tema. Actualmente me encuentro abocada a mi trabajo y a reconectarme con temas que dejé de lado.

Ventura sabe el enorme cariño que le tengo y siempre será una persona muy especial en mi vida”, mencionó al diario La República.