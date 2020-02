Ingrid Martz y su bebé de 8 meses sufren accidente automovilístico

Ingrid Martz, la famosa actriz de telenovelas mexicanas alarmó a sus seguidores, al contar que había sufrido un accidente automovilístico.

Esta información generó susto, cuando manifestó que este trágico hecho fue al lado de su bebé de ocho meses, ocasionado por un conductor irresponsable.

¿Cómo ocurrió el accidente automovilístico de Singrid Martz junto su hija?

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete narró que se encontraba manejando por las calles del Periférico en la ciudad de México, cuando de pronto sufrió un fuerte golpe por parte de otro vehículo.

“Literal, parada, lo veía por el retrovisor cómo es que estaba distraído y no frenaba, no frenaba y no frenaba, hasta que me pegó y aquí estamos”.

A su vez, la joven añadió que el conductor chocó el lado trasero de su auto tras estar distraído con su celular.

Ingrid Martz en Instagram

La actriz no pudo evitar su indignación y tensión, ante un hecho que pudo haber llegado a mayores y pudo salir afectada su hija. Por eso, dejó este mensaje en sus redes sociales.

“Pero es increíble, cuando estaba ahí parada en Periférico, viendo lo de la aseguradora, me percaté que la mayoría viene mensajeando, viendo videos o mensajeando con las dos manos, o sea, con las dos deteniendo el celular y escribiendo. Es impresionante que la mayoría vienen distraídos, no vienen viendo hacia el frente. Yo digo que así como existe el ‘si toma, no maneje’, también debería existir el ‘si maneja, no use celular’. De verdad se los digo”, indicó.

Felizmente, la protagonista de exitosas producciones de Televisa junto su pequeña se encuentra fuera de peligro y solo recibió golpes leves.

Hija de Ingrid Martz

La menor de la mexicana, a pesar de haber vivido situaciones complicados, desde una caída por las escaleras y complicaciones en su salud a las semanas de nacida, sigue sonriendo a su corta edad.

“Gracias a Dios, Martina y yo estamos bien, pero se los digo, pudo haber sido mucho más fuerte. Si él hubiera venido a más velocidad no sé qué hubiera pasado, pero gracias a Dios no sucedió”

Novelas de Singrid Martz 'Rubí'