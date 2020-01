Ingrid Martz revela cómo ocurrió cuando su bebé se cayó de las escaleras

Ingrid Martz es una de las jóvenes actrices que deslumbró con su belleza y talento en diferentes melodramas de Televisa. Tras volverse mamá primeriza se alejó de la pantalla chica para disfrutar de esta hermosa etapa, sin embargo, no todo a sido fácil para la actriz.

Pues, la artista pasó por un gran susto al ocurrir un hecho no deseo con su bebé quien se cayó de las escaleras. ¿Cómo ocurrió?

¿Cómo se cayó la bebé de Ingrid Martz de las escaleras?

“Voy subiendo las escaleras con mi bebé en brazos y no pongo el pie completo en el escalón y me voy de boca y sólo veo como Martina sale literal volando, me fue imposible alcanzarla, se dio un golpazo, corrimos a urgencias”.

“Llegué a la casa y no pude parar de llorar como cinco horas, al caer al piso, Martina se quedó en total silencio durante algunos segundos, fueron los segundos más largos de mi vida, en el hospital le dije ‘perdóname’, ahí decía ‘mátenme por idiota’, pero son accidentes, fue muy difícil porque estaba muy chiquita, tuvo que estar en observación”.

“Comenzó con diarrea, de pronto temperatura, vómito y entonces cuando vimos, obviamente de la mano del doctor, ya llevamos como 17 o 18 días en los que la bebé no se recuperaba. Ya estábamos muy preocupados y estresados”.

“La tuvieron que picar en una manita, no le encontraron la vena, luego la picaron en la otra manita, lloro y lloró, pero al final le picaron el pie, donde le pusieron el suero y la verdad todo eso es súper doloroso”.

Vídeo - Ingrid Martz habla de su bebé y su caída