Shakira: conoce a la colombiana de 18 años que le enseñó a bailar para el Super Bowl 

No cabe duda que los pasos de Shakira en el Super Bowl fueron la sensación. Para su coreografía, la cantante usó el ritmo de la champeta.

¿Pero quién fue la encargada de enseñarle todo lo que sabe? Se trata de Liz Dany Campo Díaz, una barranquillera de 18 años, a quien la misma cantante presentó en sus redes sociales con gran orgullo.

La colombiana de 18 años fue invitada al programa Un Nuevo Día, espacio que conduce Adamari López. Aquí, la joven expresó lo emocionada que se sentía de ser parte del logro de Shakira en el Super Bowl, y cómo fue que la cantante de talla internacional la contactó.

Según cuenta Liz Dany, los representantes de Shakira se contactaron con su mamá a raíz de un video de ella que se hizo viral, aquí a la joven se le ve bailando el ritmo de la chambeta.

Al principio no creía que era Shakira la persona a la que le iba enseñar, así que esperó paciente a que llegue el día.

"Shakira es una persona que le encanta trabajar, ella no se queda quieta hasta que la cosa esté perfecta, fueron 9 horas practicando con los bailarines de lunes a domingo. Solo tuvimos dos días de descanso, pero todo salió bien", dijo emocionada.

Tal como lo dijo Shakira, la joven contó que creció en una familia humilde y que hoy en día es el sostén de su hogar.

"Desde pequeña he estado en grupos de corografias, de ahí he apoyado a mi familia porque ellos me han apoyado, ellos están muy orgulloso de mi", contó.

El siguiente paso que dará la joven es aprender inglés, pues su deseo es hacerse conocida a nivel internacional, y sabe que las puertas se le abrirán gracias a Shakira y a su talento.