Gino Assereto confiesa que aún siente amor por Jazmín Pinedo

Gino Assereto abrió su corazón y habló sobre su separación con Jazmín Pinedo. El modelo hizo confesión cuando le preguntaron sobre una posible reconciliación con la animadora.

"Mi corazón está como cualquier otro corazón que termina una relación de 7 años... El amor no se va de la noche a la mañana. No puedo decir que no tengo un sentimiento muy fuerte por ella, son 7 años que hemos estado juntos. Tenemos una hija, pero mientras menos hable del tema para mi es mejor", remarcó.

El modelo indicó que una reconciliación con la madre de su hija está "manos de Dios".

"Uno nunca sabe (que puede pasar), no hemos hablado de eso, simplemente las cosas quedaron del modo en que todos saben y de momento ella está enfocada en sus cosas y yo en las mías y siempre haciendo las cosas bien por un común que es nuestra hija...Todo está en manos de Dios", dijo.

Respecto al nuevo reto en la carrera de Jazmín Pinedo, Assereto destacó que "verla es lindo".

"La chinita es linda, es hermosa, es preciosa y se merece todo lo bueno que le está pasando. Creo que tiene el talento", dijo.

"La conozco lo suficiente como para saber que va a saber defender al equipo de los guerreros", acotó.

Sin embargo, el chico reality confesó que será difícil verla todos los días en Esto es Guerra.

"Verla todos los días va a ser un poco difícil. No voy a mentir, uno queda triste después de todo lo que pasa, pero es un centro laboral donde tenemos que trabajar y dar lo mejor de nosotros. Estamos tratando de llevar las cosas bien por el bien de todos", dijo.