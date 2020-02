Exesposa de Johnny Depp admite haber golpeado al actor [VIDEO]

Jhonny Depp luego de haber sido denunciado por su esposa Amber Heart de violencia física y psicológica durante su matrimonio, se difundieron unos audios por el medio The Daily Mail exponiendo a la joven de violenta.

De acuerdo a la grabación, se puso comprobar otro caso de abuso por parte de la modelo ante el protagonista de Piratas en el Caribe.

¿Cómo se conocieron Johnny Depp y Amber Herad?

Los intérpretes se conocieron durante las grabaciones de la película The Run Diary en 2009. Luego de tres años, recién decidieron iniciar una relación amorosa y llegaron a contraer matrimonio en 2015.

¿Cuáles son los audios de Amber Heard afirmando que golpeó a Jhonny Depp?

Los audios difundidos por el diario ocurrieron en 2015 cuando el intérprete junto a su novia decidieron hacer una terapia para solucionar sus problemas personales, ante ello, todo lo narrado fue grabado en el celular de Herad, que ahora han salido a la luz.

"No sé cuál fue el movimiento de mi mano, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando". A pesar de la violencia, Depp le llegó a exigir que se separen porque no podían continuar con la violencia.

“No puedo prometer que todo será perfecto. No puedo prometerte que no volveré a hacer daño físico. Maldita sea, a veces me enojo tanto que me pierdo”, asume ella conmovida. Y agrega: "Pero puedo prometerte que haré todo lo posible para cambiar. Te lo prometo”.

Además, el artista indidó, "Nena, te lo dije una vez, tengo mucho miedo de que seamos una escena del crimen ahora mismo (...) no puede haber violencia, deberíamos separarnos si la hay".

Aunque también ocurrieron momentos donde él le expresaba sus sentimientos. "Te amo y quiero que seas mi esposa y quiero ser tu esposo. Quiero ser un buen esposo, sino lo fui, haré todo lo posible para descubrir cómo serlo”.

Denuncia de Amber Heard contra Jhonny Depp por violencia

Tras imponerle una orden de alejamiento al actor por violencia de género narró al The Washington Post algunos hechos que vivió.

"Me pegó una cachetada muy fuerte, me agarró del pelo y me arrastró desde una escalera hacia una oficina, luego del living a la cocina y de la habitación a la suite para invitados". Ante ello, Jhonny le respondió con una demanda por difamación.