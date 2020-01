Itatí Cantoral tuvo que acudir a terapia tras separación con Eduardo Santamarina

Itatí Cantoral, la actriz que interpretó a ‘Soraya’ en la telenovela ‘María la del Barrio’ estuvo casada con el guapísimo actor Eduardo Santamarina. Un matrimonio que generó mucha expectativa en México y en todo Latinoamérica.

Lamentablemente la relación se terminó después de 5 años con dos hijos de por medio.

"Con Eduardo fueron tres años… claro que sufrí muchísimo y al mismo tiempo pensé que él no se había enamorado del todo y no lo puedes aceptar", mencionó en una entrevista la actriz.

Después de tanto tiempo, la actriz trata de llevar una buena relación con Eduardo, pero resaltó que fue bastante complicado:

"Fui a muchísimas terapias, distintas, busqué mucho la biblia, en la iglesia, el sacerdote, mi mamá, mis amigos... todo lo que me producía cosas buenas porque estaba muy joven; yo tenía como 27 años, me había casado a los 24. Mis hijos tenían tres años, él (Eduardo) era una estrellotota y yo también con toda la vida por delante, y se me cayó de sopetón”.

Itatí Cantoral mencionó que pudo seguir con su vida y salir adelante:

"Fue muy duro para mí, tenía pánico de que pasaran 10, 15 años, porque conozco a mujeres que siguen así y le saco a eso. Conozco amigas que no se pueden desprender del muerto". La mexicana sí pudo rehacer su vida amorosa, ya que se casó con el productor Carlos Alberto Cruz.

Un matrimonio que terminó de la peor manera, pero con el pasar de los años, pudo convertirse en algo sano.