Conductor estacionó su bus para ir a votar y deja a sus pasajeros [VIDEO]

¡Su deber cívico! El conductor del transporte público se acaba de hacer viral en Facebook por cumplir con su deber como ciudadano, pero ocurrió una hecho bastante curioso.

Y es que el hombre no dudó en estacionar su transporte para ir a votar. Hasta ese momento, todo marcharía bien, pero lo que llamó la atención es que el carro estaba lleno de pasajeros esperándolo.

El conductor no lo pensó dos veces y abandonó su carro para cumplir con su deber cívico.

Una de las personas que se encontraba dentro del carro fue el que filmó el hecho narrando lo que había pasado.

“Estamos aquí en la Avenida San Juan y el chofer se ha parado en el colegio Javier Heraud y se ha bajado para ir a votar y ha dejado a todos acá, miren.”, mencionó.

El video publicado en Facebook se hizo viral en cuestión de minutos. Hasta el momento ya tiene más de 10 mil compartidos y miles de comentarios de personas que toman con humor la situación.

No cabe duda que el Perú es un país súper pintoresco y pasan cosas inolvidables. ¿Y tú Wapa, alguna vez has visto una situación digna de contar? Si tienes alguna, no dudes en comentar.

Echa un vistazo al video que se hizo viral en Facebook y todas las redes sociales.