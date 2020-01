Medios de Estados Unidos etiquetan a Antonio Banderas como "actor de color"

Cuando todos los fans celebraban el logro de Antonio Banderas, quien fue nominado por primera vez a los premios Óscar, por su papel en "Dolor y gloria", de Pedro Almodóvar; una publicación de los medios más importantes de Estados Unidos generaron una amarga reacción en ellos.

¿De qué se trata? Pues bien, ante la falta de nominados negros este año (solo hay una, Cynthia Erivo por Harriet), dos prestigiosos medios estadounidenses, Vanity Fair y Deadline, hicieron un alto para hacer una polémica publicación en sus redes sociales.

“Solo dos actores de color fueron nominados en las categorías principales de interpretación, mientras las mujeres han sido excluidas de mejor dirección”, se pudo leer en la red social de Deadline, la cual ya ha sido eliminada.

Por su parte, Vanity Fair escribió: “Pese a que los españoles no son técnicamente considerados gente de color, debe ser mencionado que Antonio Banderas ha sido nominado por su papel principal en el drama en español Dolor y gloria". Mensaje que también fue eliminado.

Estos post colmaron la paciencia de los seguidores de Antonio Banderas, por etiquetar a su actor de acuerdo a las definiciones raciales de Estados Unidos.

Lo cierto es que Deadline y Vanity Fair no sugirieron que Banderas fuera negro, sino "de color".

¿Qué es de color?

"People of colour" o POC es un término utilizado ampliamente en EEUU para englobar a todas aquellas personas cuyos orígenes familiares no se encuentran en Europa, la Europa blanca y cristiana que moldeó el país durante las primeras olas migratorias del siglo XIX. Es un concepto al alza dada la creciente diversidad, especialmente latina, y por tanto no blanca, del país.