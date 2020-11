Ricardo Gareca: “Perú ha demostrado que cuando están unidos es un país fuerte”

Ricardo Gareca, no dudó en brindar un mensaje alentador a todos sus seguidores tras conocerse la dura crisis que afronta nuestro país tras el golpe de Estado de Manuel Merino. El director técnico de la selección peruana de fútbol, conmovió a muchos tras su empatía en estos momentos.

“Perú ha demostrado que cuando están unidos es un país fuerte”, destacó el seleccionador peruano.

Asimismo, hizo un llamado a la paz y tranquilidad para evitar desgracias que podrían producirse ante los reclamos.

¿Qué futbolistas brindaron mensajes de apoyo?

Renato Tapia:

"Somos un pueblo que por mucho tiempo ha callado... pero sobre todo, olvidado. Es hora de decir basta. No podemos dejar que personas que no nos representan, nos gobiernen y sobre todo quieran hacer de nuestro país, de nuestra patria, un negocio. Si no es ahora, ¿cuándo será? El Perú es del pueblo y no de los políticos", dijo el internacional peruano Renato Tapia en Instagram.

Carlos Zambrano:

"Cada vez que te siento en mi pecho siento la necesidad y la obligación de defenderte usando todas mis armas, muchas veces sin importarme mi propia integridad física", escribió Carlos Zambrano en Twitter.

Paolo Guerrero:

"El amor que siento por mi país es eterno. Siempre me he sentido orgulloso de representar sus colores. Creo que todos los peruanos debemos ser el ejemplo siempre. Representar a nuestro país con integridad, compromiso, amor y respeto mutuo", se lee parte del mensaje que escribió Paolo Guerrero.

Video Referencial