Frepap estaría de acuerdo con el enfoque de género

Tras las Elecciones Congresales del 26 de enero último, el Frepap resultó la gran revelación de la jornada. Sin mucho aspaviento, el partido creado por Ezequiel Ataucusi logró meter al Congreso de la República 16 parlamentarios.

Entre los virtuales congresistas del Frepap, el nombre de Richard Rubio saltó a la palestra por sus declaraciones, que trataron de tender lazos de conciliación con partidos de ideología distinta.

Rubio, contrariamente a los pilares ideológicos de su partido, afirmó que apoyarán que la ideología de género continúe en la currícula escolar, mientras que, sobre el matrimonio igualitario o la unión civil, el seguidor de Ataucusi aseguró que es necesario llegar a consensos para debatir con profundidad el tema con las demás bancadas.

“El enfoque de género está plasmado en la currícula 2016 y son siete. Todo es algo global que beneficia a los jóvenes, niños, para decir que todos somos iguales. No hay nada malo en eso, si no hay nada que se sale de lo beneficiario para el desarrollo de los niños, no podemos ser negativos a esto”, expresó Rubio.

Asimismo, el virtual congresista se refirió a las declaraciones vertidas por uno de los representantes del Frepap, Wilmer Cayllahua, quien comentó que la comunidad LGTB tienen “el mal enquistado en su corazón”.

“A veces exageramos las palabras o les damos mala intención. Yo no te podría decir algo sobre él. En los extremos el Frepap no está, ni con la extrema izquierda ni con la extrema derecha. Somos partido de centro y buscamos el beneficio para todos, no hacemos excepción de personas si hablamos religiosamente. Y políticamente defendemos todo lo que está en la Constitución”