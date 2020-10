Reconocido portal para adultos sorprende al lanzar serie de educación sexual

La pornografía es un recurso a la que han recurrido muchos adolescentes y adultos bajo el fin de encontrar una enseñanza sobre el sexo, pese a que la realidad dista de ser así. Por ello, el lanzamiento de una nueva serie de videos sobre la educación sexual, liderado por Pornhub, ha sorprendido a muchos.

Se trata de Sex Ed, el nuevo canal virtual de la famosa plataforma pornográfica, en el cual terapeutas sexuales, sexólogos y otros(as) especialistas hablarán sin tabú alguno sobre la sexualidad. Esta noticia ha causado gran revuelo debido a que la industria es muy criticada por promover estereotipos en las relaciones sexuales.

“Muchas personas tienen preguntas sobre cómo tener relaciones sexuales, por lo que esperamos que nuestra serie de videos proporcione las imágenes que acompañan a esas preguntas”, declaró el doctor Laurie Betito, director del Centro de Bienestar Sexual de Pornhub.

Los 11 materiales videográficos abarcan temas como las enfermedades de transmisión sexual (ETS), comunicación asertiva entre parejas, consejos para tener sexo seguro durante la pandemia y otros importantes temas de educación sexual.

Además, con el fin de poder derribar los estereotipos que la misma industria pornográfica ocasionó y que ha perjudicado a sus consumidores, profundizarán sus temas en mostrar cómo es realmente la anatomía de los hombres y la mujeres.

Pornhub Sex Ed is officially here! A Video Series of expert-guided Sex Ed that doesn’t shy away from showing the body and real anatomy🧡Watch at https://t.co/q9ImoYPC2N pic.twitter.com/0VzEU5flKj