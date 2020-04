¿Quieres ser más atrevida con tu pareja? Esta noche es tu oportunidad

Es cuarentena, están encerrados todo el día y necesitan desahogarse, no lo niegues. Llegó la hora de impresionar a tu pareja con un nuevo cambio, no de look sino de fuerza interior. Es simple, solo necesitas un empujón para ser más atrevida, dar el primer paso y dejar loco al amor de tu vida, así que, aquí tienes los consejos más efectivos que te ayudarán a conseguir tu objetivo esta misma noche.

Son días difíciles, ver a tu pareja todos los días no es normal. Nadie se lo esperaba y, aunque al comienzo, pudo ser algo tranquilo, estoy segura que ahora ya no. Mejor toma la decisión en revivir la llama de la pasión o acabar con la rutina porque los terminará aburriendo más de lo que ya están.

Libérense por un momento de las noticias negativas, pasen un día divertido, realicen ejercicios o lo que más les guste, para que al llegar la noche tanto tú como él estén lo suficientemente relajados y de buen ánimo para pasar la noche juntos y revueltos.

¿Cómo tomar la iniciativa en el sexo?

Olvídate del estrés, trata de estar relajada y motivada a pasar un buen momento con tu pareja para que también se lo proyectes a él. La diferenciación aquí es importante, pues debes sorprender a tu pareja con algo distinto, demuéstrale tus deseos sexuales de una forma que nunca lo vio.

A los hombres les gusta que su pareja tomen la iniciativa, aunque sea un par de veces. Para ello, deberás envolverlo en tu sensualidad y seducción. Prueba con un lenguaje hot y una mirada penetrante mientras poco a poco lo vas llevando a la cama.

No lo presiones, anda suave, si notas que está cansado, prueba haciéndoles masajes en el cuello o en cuerpo mientras le vas dando besos sensuales, no los típicos mimos y caricias de antes. Busca algo diferente para esta noche.

Pensar solamente en sexo

Sé la mujer que solo tiene pensamientos sexuales. Búscalo, sedúcelo, cuéntale tus fantasías sexuales con detalles. También escúchalo a él, lo normal es que también tenga sus propias fantasías. Este es el mejor momento para hacer aquello que siempre te pidió, pero no lo cumpliste.

Acércate a su oído y dile lo mucho que lo deseas. Hazlo sentir el mejor hombre en la cama, sorpréndelo con palabras o frases que nunca los escuchó de ti. Es momento de hacer una pose diferente en la cama, prueben posturas o técnicas nuevas ¡Disfruta de un encierro apasionado