¿Cómo hacer para que las relaciones a distancia no se enfríen durante la cuarentena?

Desde que el domingo 15 de marzo el presidente Martín Vizcarra decretó al Perú en Estado de emergencia sanitaria y ordenó el aislamiento social obligatorio, muchas parejas que aún no conviven se vieron afectadas.

¿Por qué? Pues, de estar acostumbrados a verse con frecuencia, pasaron a no poderse encontrar durante 28 días, tiempo que dura la cuarentena, si es que no la extienden a más días.

Ante esta situación, muchas parejas se han visto en obligación de tener como aliada a la tecnología para no extrañarse tanto. Sin embargo, en algunas circunstancias la comunicación digital le ha quitado un poco de magia a la interacción y puede provocar que, en cierto punto, la relación se enfríe.

Por ello, como no queremos que tu relación a “distancia” se enfríe durante esta cuarentena, hoy te daremos algunos consejos para que la comunicación digital siga manteniendo esa magia.

Etiquetar en memes

La risa es parte importante en la relación, por eso, enviarse o etiquetarse en memes podrá ayudarlos mantener el humor en la pareja.

Conversar a diario

Enviarse mensajes cariñosos con frecuencia, realizar videollamadas a diario mientras hacen actividades juntos como cocinar, entrenar, puede ayudarles a mantener la magia en su relación.

"De forma que Internet va a ser tu mayor aliado en estos días, pero esto no implica que debes estar 24 horas y 7 días pegados al teléfono, eso tampoco es sano. Hay que establecer unas rutinas para poder fomentar también, el espacio personal y el espacio de pareja de calidad", mencionó la psicóloga y sexóloga Cristina Callao.

Sexting

"Gracias a las nuevas tecnologías podemos seguir teniendo una buena comunicación, seguir fomentado la intimidad e incluso tener espacios de erotismo, sensualidad y sexualidad", aconsejó la especialista, quien precisó que el sexting puede avivar el deseo y la excitación en la pareja.

Por otro lado, la sexóloga y psicóloga Patricia Hidalgo menciona que aunque el sexting "es un momento maravilloso para desarrollar una mente erótica. Lo primero y más importante es que cada uno de los miembros de la pareja lo haga porque lo desea, no porque el otro se lo demande. Después, si se quieren enviar fotos o vídeos, lo recomendable es que no se vea la cara o alguna marca o tatuaje que sea identificativo. También contamos con herramientas como los chats secretos de Telegram, con un cifrado especial, donde no se puede hacer capturas de pantalla, no se puede reenviar los mensajes y se autodestruyen, por lo que lo hace bastante seguro".

Ver películas en Netflix party

En esta época de confinamiento “Netflix party” es la mejor opción. Esta aplicación de Google les permitirá ver simultáneamente series y películas sin importar la distancia en la que se encuentren.

Tener detalles

Cuando las parejas llevan bastantes meses juntos, los detalles suelen desaparecer, aprovechen la cuarentena para volver a tener detalles. Envíense cartas, dedíquense canciones, etc.

Hacer tiktok’s juntos

Aprovechando que en la cuarentena TikTok se ha vuelto la aplicación de moda. Ustedes pueden divertirse haciendo estos videos a la distancia.

Wapa, tú y tu pareja deben de ver esta cuarentena como un obstáculo que deben superar, y si al final de este confinamiento su relación se fortalece, entonces es la mejor señal que su amor es muy sólida.