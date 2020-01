Pose sexuales perfectas para mujeres tímidas

Ser un muy poco atrevida en el sexo no es un pecado. Ya sea hombre o mujer, siempre habrá gente tímida. Si estás dentro de este grupo de personas, no te preocupes, eso no tiene nada de malo, solo debes conversar con tu pareja y definir qué posturas sexuales realizar para sentirte cómoda contigo misma.

Ten presente siempre que el dialogo con tu pareja es fundamental, sobre todo si a sexo nos referimos. Una conversación clara y sin tapujos te ayudará a definir que desea cada una de las partes para llegar a un punto medio.

Por tal motivo, hoy te traemos posiciones sexuales que te ayudarán a perder el miedo y fomentarán el acercamiento con tu pareja, para que más adelante prueben posturas más atrevidas. Recuerda, apagar la luz no es una opción.

Alineación perfecta

Es muy parecida a la del misionero, solo que para esta ocasión la mujer debe estar encima del hombre. Es ideal para quienes tienen problemas para lograr un orgasmo, porque estimula las zonas erógenas femeninas.

La silla

Tu pareja debe sentarse cómodamente en una silla o banco para que tú coloques encima de él viéndolo cara a cara. Tendrán las manos libres para acariciar el cuerpo de su pareja. Este reconocimiento manual ayudará a que se conozcan mejor sin usar los ojos.

Balanza

Cuando el hombre esté sentado en una silla, ella debe colocarse encima de él dándole la espalda. Con esta postura, él podrá acariciar a su pareja y aprovechar para expresarle cuánto la desea.

Libélula

Ella se acuesta de lado con las piernas extendidas, mientras él se coloca atrás. La mujer debe doblar su pierna hacia atrás y ubicarla encima de la cintura de su compañero de turno.

Carretilla

Ella tiene que colocarse boca abajo sobre la orilla de la cama, mientras él debe agarrarla de los muslos para levantar las piernas e iniciar la penetración.