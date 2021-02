Villa Panamericana: ¿Qué debes llevar si estarás en aislamiento por COVID-19?

Bajo una serie de estrictos protocolos de bioseguridad, Lima cuenta con el único lugar del mundo que alberga a más de mil pacientes confirmados y sospechosos de tener la COVID-19, todos viviendo en el mismo recinto, el cual se vuelve aun más sorprendente cuando sabemos que aloja al personal de salud.

"Este es el único lugar en el mundo, que no siendo un hospital, atiende casos sospechosos y casos confirmados con coronavirus. Y donde tanto enfermos como personal de salud conviven en el mismo lugar", refirió el doctor Carlos Olivera, director de Villa Panamericana de EsSalud.

"Tenemos más de 1,000 pacientes y los profesionales que los atienden viven acá. No van a sus casas hasta después de 15 días. Al menos en el Perú no hay un lugar así. Ellos no, se quedan dos semanas y luego descansan otros 15 días. Antes de salir pasan por una prueba de control", acotó.

¿Tienes que llevar algo si eres paciente COVID-19?

Si eres un paciente o tienes un familiar que ha sido derivado a la Villa Panamericana por COVID-19, tienes que tener en cuenta lo siguiente:

-Al ingresar a la Villa Panamericana cada paciente recibe cepillo de dientes, crema dental, papel higiénico, shampoo, jabón, etc. Pero si desea puede llevar otro artículo de aseo.

-En caso de sufrir alguna enfermedad crónica como diabetes e hipertensión, pueden llevar sus pastillas, pero debe comunicar al médico al momento de ingresar. En el caso de insulina, no está permitido porque necesita refrigeración.

- Solo está permitido alimentos no perecibles y agua al momento de ingresar.

- De preferencia llevar ropa de cama y almohada. (pero la villa también lo proporciona). Esto es opcional, no existe una regla que te obligue a hacerlo.

- Sí pueden llevar laptops o tablets. Pero tengan en cuenta que en la Villa Panamericana no cuentan con Wifi. Hay televisores en la salas de cada departamento.

¿Cuánto tiempo se quedan y qué reciben?

Los que llegan con una prueba molecular positiva, con valor IGM, es decir con el virus activo, se quedan 14 días, a los que se suman 7 días más en su domicilio. Los que traen IGG —con presencia de anticuerpos y una infección de varios días— se quedan solo una semana. Los pacientes sospechosos pasan una prueba y después son tratados de acuerdo al protocolo.

"Brindamos a nuestros pacientes una habitación personal, con una cama y un velador donde reciben desayuno, almuerzo y cena. Contamos también con servicio de lavandería y de residuos sólidos (biomédicos y de alimentación) todo bajo protocolos muy estrictos", explicó Carlos Olivera, médico general con 22 años de experiencia.

Aquí, el paciente tiene oportunidad de comunicarse con su familia, la cual puede traerle algunas prendas adicionales dado que Villa El Salvador es una las zonas más frías y húmedas de la ciudad.