Peruana que participó en ensayos de vacuna Sinopharm cuenta los beneficios

Betzabeth Avendaño, una peruana que participó en los ensayos clínicos de la vacuna anticovid de Sinopharm, resaltó los beneficios de la dosis a pesar de las innumerables críticas que recibe al no estar, de momento, certificada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Cuando fui voluntaria recibí muchas críticas. Recuerdo que muchas personas me comentaban en las redes sociales que cómo es posible que me vaya a vacunar, que estoy promoviendo la vacuna", comentó en la sede de la Universidad Mayor de San Marcos.

"Yo siempre digo que es una decisión de cada uno, pero no hacerlo y solo justificar como que no confían en la ciencia porque no han terminado las fases, es algo erróneo", añadió Avendaño.

La voluntaria también destacó el trabajo de los especialistas por lograr desarrollar en tiempo récord la vacuna, que tiene como principal objetivo extinguir la pandemia del SARS-CoV-2, que apareció por primera vez en Wuhan, China, en 2019.

La COVID-19, un enemigo a vencer

"Está mal desconfiar de un grupo de científicos altamente capacitados y que además, se han desvelado en un trabajo importante para poder obtener la dosis en menos de un año, que por lo general se puede tardar una década. No se puede descartar todo ello", explicó.

Asimismo, Betzabeth Avendaño señaló que, de acuerdo a la información que maneja, el antídoto desarrollado por Sinopharm ya fue autorizado en China y Emiratos Árabes Unidos, dándole mayor confianza de haberse aplicado la dosis.

"Los resultados en Perú todavía no están listos, pero en China ya se ha aprobado y en Emiratos Árabes Unidos ha tenido una eficacia de hasta el 80%, es decir no es una vacuna que está hecha al azar, si no es tras una investigación científica".

