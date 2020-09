Psicóloga sobre medidas de alerta para evitar un suicidio: "1 de cada 20 personas se quita la vida"

"No quiero estar aquí", "no puedo soportarlo más" o "quiero dormir y no despertar", son algunos de los términos que utilizan las personas que tienen intención de suicidarse ante la falta de atención y/o apoyo de la familia. Sin embargo, estos casos pueden evitarse si se logra identificar el problema a tiempo y se busca la ayuda correspondiente.

Ahora en tiempos donde las personas sufren ciertos traumas a consecuencia de la cuarentena, el número de fallecidos por trastorno se han incrementado de manera desmesurada donde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó que cada 40 segundo "una persona de quita la vida".

Para la Juliana Rivera, psicóloga clínica y fundadora del Centro Psicoterapeútico online Totem & Taboo, si contamos con un familiar que pueda tener indicios de intentar quitarse la vida lo fundamental sería "prestarle toda la atención necesaria" e "informar de inmediato a un adulto mayor" para que puedan acudir a un centro de ayuda.

Sin embargo, estos establecimientos en el Perú son muy escasos debido a la poca atención brindada por el Gobierno para ocuparse de este universo que presenta problemas de salud mental: "Se ha visto ahora con la pandemia que la tasa de suicidios ha aumentado".

"Muchas veces buscan la ayuda de sus amigos, y no necesariamente buscan la buena respuesta. De repente el amigo esta pasando por lo mismo, porque usualmente tienden a juntarse que están pasando lo mismo que ellos, no siempre buscan a la persona que los pueda ayudar", dijo la licenciada Rivera sobre las personas que buscan apoyo fuera de su propio hogar.

"Lo recomendable es que halla más difusión para que si alguien está pasando por un momento, por los medios de comunicación y/o redes, encuentren un canal de ayuda", agregó la especialista.

¿Qué hacer si estamos cerca de un caso?

Según la psicóloga, lo primordial es agradecerle por su confianza y brindarle una mano solidaria para que pueda desahogarse y tomar las medidas correspondientes. "Cuando termine esa charla, lo primero que debes hacer es buscar al papá y contarle lo que esta pasando y buscando ayuda en un centro", comentó.

¿A dónde pedimos solicitar ayuda?

El Centro Psicoterapeútico online Totem & Taboo, dirigido por Juliana Rivera, está abierto para todas aquellas personas que requieran atención de inmediato. Además, la línea 113, opción 5, es otra buena alternativa para dicha población que presenten trastornos de salud mental, cuyos casos van aumentando debido al confinamiento.

Por otro lado, de acuerdo a cifras publicadas por la OMS, una de cada 20 personas suele quitarse la vida, esto quiere decir que cada 40 segundos una persona llega a concretar su suicidio, de los cuales 135 personas sufren con la pérdida de ese ser humano.

Finalmente, la psicóloga clínica Juliana Rivera hizo un llamado a las autoridades para que asuman un rol más elevado en un futuro plan sobre la salud mental en jóvenes y adolescentes, quienes son los más afectados.