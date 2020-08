Ciro Maguiña sobre toque de queda los domingos: "No podemos imponer un modelo que ya fracasó"

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el último miércoles que regresa la inmovilización social obligatoria los domingos desde este 16 agosto debido al aumento de casos positivos de COVID-19 en el país. En ese sentido, el vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Dr. Ciro Maguiña, se mostró en contra del toque de queda al ver que es una medida que no ha funcionado.

“Estoy realmente preocupado por el crecimiento que no se ha controlado, hay medidas interesantes pero hay que aprender de la historia, ¿funcionó la medida de inmovilización de los domingos? yo creo que no", mencionó el Dr. Ciro Maguiña a Latina.

"La medida de los domingos hay que evaluarla con pinzas. La gran lección que tenemos que sacar es que la cuarentena chicha no ha funcionado. No podemos aplicar medidas totales, cada región, cada distrito es diferente. No podemos imponer un modelo que ya fracasó en las últimas semanas”, detalló el médico Maguiña.

Asimismo, el Dr. Ciro Maguiña señaló que los cercos epidemiológicos podrían ser una estrategia para disminuir los casos positivos contra el coronavirus. También, se deberían realizar las pruebas moleculares para un mejor descarte de la enfermedad viral.

“Una medida que sí tendría eficacia serían los cercos epidemiológicos, buscar los casos casa por casa en lugares de alto contagio y ahí, en los cercos, aplicar pruebas moleculares”, aseveró el galeno.

“Tenemos que ser creativos, hemos visto medidas similares en distritos como San Borja y La Molina, pero es un esfuerzo mínimo si no se articula”, agregó.

Del mismo modo, el vicedecano del CMP comunicó que el gremio médico ha entregado un documento con 15 propuestas para vencer la pandemia del coronavirus, entre las que recalca emplear la telemedicina en puntos del país en las que no hay personal de salud capacitado.

“En nuestro pliego hemos planteado, sobre todo, que se use la telemedicina, porque faltan especialistas en las zonas más alejadas del país. Muchos médicos pueden hacerlo y así salvar vidas de forma rápida y gratuita. Tenemos que reforzar el enfoque integral en centros y postas, no es solo la vacuna (contra el coronavirus) hay que reforzar de manera integral y sostenida”, remarcó.

Video: ATV Noticias Al Estilo Juliana

Video relacionado a formas de contagio de COVID-19