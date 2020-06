Elmer Huerta: ¿Puedo enfermarme por comer algo contaminado con COVID-19?

Perú está cerca de levantar la cuarentena en plena lucha contra el coronavirus. Sin embargo, un porcentaje importante de la población teme infectarse con la COVID-19, ya sea en el transporte público, en la calle, o algunos temen contraer el virus a través de los alimentos.

En la reciente emisión del segmento de salud de América Televisión, el Dr. Elmer Huerta respondió a una de las inquietudes de los televidentes. "¿Puedo enfermarme por comer algo con COVID-19?", fue la interrogante que le hicieron llegar al experto en salud pública.

"Tiempo, porque se dice que existe el contagio de persona a persona, el tocar un objeto sucio. Si yo toco la manija de la puerta, toco un objeto en el que hay moco fresco, saliva, virus y me lo pongo en la boca, me lo pongo en la nariz o me froto los ojos (...) Tiempo para que el virus se almacene en la nariz o la garganta", explicó el especialista.

En esa línea, Elmer Huerta aseguró que el virus juega en contra del tiempo, por lo que el lapso de vida en el estómago no es eficaz para contagiarse.

"Si yo como un alimento que está contaminado (COVID-19) (...) y lo que está en la boca es arrastrado al aparato digestivo. Los que estudian este tipo de asunto, aseguran que no hay tiempo, por eso se dice que este tipo de virus no es de contagio digestivo. Entonces, si esta persona se lava la boca después de comer, la persona elimina cualquier resto de secreción que se haya quedado ahí", asegura el doctor.

Finalmente, el especialista de salud pública sostiene que la situación podría cambiar, siempre y cuando el alimentado tenga mucha carga viral de la COVID-19.